Фото со спутника могут признать доказательством незаконного оборота алкоголя в РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и его первый заместитель Сергей Рябухин разработали законопроект, которым предлагается признавать фото со спутника основанием для конфискации оборудования заводов, производящих нелегальный алкоголь. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

"Должностные лица имеют право осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требований в области производства, закупки, поставок, хранения и перевозок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции посредством анализа информации о деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и сельскохозяйственного товаропроизводителя в том числе с использованием таких способов фиксации доказательств, как фотосъемка и видеозапись, результаты дистанционного зондирования земли из космоса", - говорится в законопроекте.

Как объяснил ТАСС сенатор Рябухин, в настоящее время только рейд сотрудников МВД может служить доказательством того, что нелегальный завод работает. Это уже дает основание демонтировать оборудование для производства алкоголя.

"Если завод просто стоит, демонтировать оборудование нельзя. Законопроект даст возможность использовать средства фотофиксации, в том числе с использованием "Глонасс", как доказательство, что завод работает. Если спутник фиксирует, что к заводу регулярно приезжают и уезжают машины, это будет являться доказательством нелегального производства. Таким же образом можно выявить нелегальные перевозки спирта или алкоголя", - подчеркнул Рябухин.

Он добавил, что сегодня федеральный бюджет теряет примерно 70-80 млрд рублей в год от нелегального производства алкоголя. Как пояснил ТАСС президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, в настоящее время способы производства и сбыта нелегального алкоголя "кардинально изменились". "Если до 2015 года это были крупные заводы, которые в третью смену производили нелегальную алкогольную продукцию и сбывали ее в легальные сети, то сейчас с учетом введения ЕГАИС и помарочного учета, это в основном производство в промзонах и гаражах из медицинского спирта, небольшими партиями и в непосредственной близости от потребителя. Бутлегеры, используя новые технологии, в частности, закрытые группы в мессенджерах, контактируют с продовольственными магазинами без лицензий для сбыта. Под заказанный объем производят нелегальную продукцию", - заявил Косарев.

Расширение полномочий регионов

Также законопроект дает органам власти субъектов РФ полномочия по проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в Единой государственной автоматической системе учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). В настоящее время региональный контроль осуществляется, в частности, за наличием лицензий у магазинов, а также за соблюдением запрета продажи алкоголя несовершеннолетним и в нестационарных объектах, поясняют авторы законопроекта.

По словам Рябухина, законопроект направлен на усиление полномочий регионов с точки зрения контроля за точками продаж алкоголя. Сенатор добавил, что пока желающих нелегально производить и сбывать алкогольную продукцию меньше не становится, при этом объем нелегального оборота сократился.

"На сегодняшний день из 230 рублей стоимости бутылки водки 180 составляют акциз, НДС и другие налоги. Для производителей нелегальной продукции, которые не платят эти 180 рублей государству, получаемый с продажи этой бутылки доход совершенно колоссальный. В 2015 году у нас был рекордно низкой легальный оборота водки - 62 млн декалитров, и столько же нелегального оборота. К 2019 году нам удалось значительно эту ситуацию исправить: легальный оборот вырос до 86 млн декалитров в год, а нелегальный сократился до 30 млн декалитров", - сказал Рябухин.