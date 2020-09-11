Минтруд ожидает снижение безработицы в России с октября 2020 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минтруд России ожидает постепенное снижение численности безработных граждан в условиях пандемии коронавируса с октября 2020 года, говорится в разработанном ведомством проекте распоряжения правительства РФ. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"По оперативным данным на 31 августа 2020 года, численность зарегистрированных безработных граждан составила 3,63 млн человек. По оценке Минтруда России, в соответствии с динамикой поступления заявлений по постановке на учет в качестве безработных ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в августе составит порядка 3,5 млн человек, постепенное снижение численности безработных начнется с октября 2020 года", - говорится в документе.

В проекте распоряжения также уточняется, что в условиях распространения коронавируса численность безработных граждан по РФ увеличилась в период с начала 2020 года до 1 сентября в 5,3 раза. По данным Минтруда, в сентябре численность безработных граждан будет находиться на самых высоких значениях - более 3,6 млн человек.

В проекте распоряжения правительства РФ о выделении Роструду в 2020 году из резервного фонда бюджетных ассигнований на социальные выплаты безработным в регионах приводилась оценка Минтруда, согласно которой ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в июле - августе составит порядка 3 млн человек, а с сентября начнется постепенное снижение численности до уровня июня 2020 года.