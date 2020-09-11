Экспорт вина из России в I полугодии вырос почти на треть

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экспорт виннодельческой продукции из России в первом полугодии 2020 года вырос почти на треть по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, несмотря на пандемию. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"За первое полугодие 2020 года экспортные поставки винодельческой продукции из России выросли на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отмечается в сообщении.

По данным Роскачества, в общей сложности за первое полугодие 2020 года Россия экспортировала 1,23 млн литров винодельческой продукции (без учета винных напитков и плодовых вин). Наиболее активная динамика роста наблюдалась в категории игристых вин. Поставки приросли примерно на 34%. При этом, как отметили в организации, экспорт водки - главного алкогольного продукта, с которым ассоциируется Россия - за тот же период вырос менее чем на 1% и составил менее 1 млн литров.

"Динамика роста могла бы быть еще более выраженной", - считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, пандемия существенно затруднила деловые контакты с Китаем как ключевым рынком сбыта отечественного вина. "Вместе с тем куда больший объем продукции российских виноделов по-прежнему потребляют страны ЕАЭС и другие государства ближнего зарубежья. На рынках Белоруссии и Казахстана есть большой потенциал развития бренда "российское вино", - отметил Лоевский.

По данным Роскачества, в первом квартале текущего года, несмотря на уже действовавшие карантинные меры в Китае, динамика роста экспорта поставок вина была еще более выраженной. В январе - марте 2020 года экспорт вина прирос на около 52%, игристого вина - более 60%. Экспортные поставки водки за тот же период снижались примерно на 12%.

Основными рынками сбыта российских тихих и игристых вин остаются страны ближнего зарубежья. Среди стран дальнего зарубежья наиболее активно закупает российские вина Китай, а конкретно игристые вина - Израиль. В первом полугодии 2020 года российская винодельческая продукция также поставлялась в Швейцарию, Германию и Японию. "Экспорт российского вина растет "с низкой базы". Пока это очень небольшие объемы на фоне громадного внутреннего рынка винодельческой продукции, превышающего 1 млрд литров, тем не менее, поставки отечественного вина за рубеж очень важны с имиджевой точки зрения", - добавил Лоевский.