Сахалинской области дали право регулировать тарифы в портах Холмска и Корсакова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предоставила органам исполнительной власти Сахалинской области право влиять на стоимость услуг по переправке грузов в портах-монополистах городов Холмска и Корсакова, расположенных на юге Сахалина. Причиной такого решения стал необоснованный рост тарифов в холмском морском торговом порту, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе островного правительства.

"В начале года такое предложение [о праве властей региона регулировать тарифы] направили в ведомство (ФАС) по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подписал приказ, где утверждается перечень морских портов, которые не имеют конкурентов на рынке. В список попали два сахалинских предприятия - в Холмске и Корсакове", - сказали в пресс-службе.

По информации областных властей, предварительная работа по регулированию тарифов началась задолго до подписания документа - еще в феврале этого года. По поручению главы региона был сформирован оперативный штаб, который с января 2020 года держит этот вопрос на контроле. Теперь специалистам предстоит провести серьезные расчеты. На это уйдет около месяца, представить результаты планируется в конце октября.

В конце 2019 года руководство порта проинформировало о намерении повысить тарифы на перевозку грузов в несколько раз. Некоторые перевозчики отказались платить, в результате чего разгрузка и получение грузов остановились в новогодние праздники, а выезд в самом порту был заблокирован. Региональные власти выступили против необоснованного роста тарифов, так как порт в городе Холмске является ключевым морским транспортным узлом области. Движение в порту возобновилось 5 января, а тарифы остались на уровне 2019 года. Однако с 8 апреля руководство порта все-таки увеличило в разы тарифы для перемещения автомобильного транспорта.

Холмский торговый порт расположен на западном побережье южной части острова Сахалин. Он задействован в паромной переправе Холмск - Ванино, являющейся единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно. Паромы, работающие на линии, перевозят ежегодно более 25 тыс. пассажиров. Грузооборот порта превышает 2,5 млн т грузов в год. К переработке в торговом порту принимаются все грузы, кроме наливных. Основу грузооборота составляют каботажные грузы, перевозимые на железнодорожно-автомобильных паромах, курсирующих между Холмском и Ванино.