Почти на 20% возрос экспорт московской продукции в Восточную Азию в первом полугодии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экспорт столичной продукции в Восточную Азию увеличился почти на 20% за первое полугодие 2020 года, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"За первые полгода 2020 года столичные предприятия экспортировали свою продукцию в пять стран Восточной Азии: Китай, Монголию, Южную Корею, Северную Корею и Японию. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта в эти страны составил $1,43 млрд, что почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались механическое оборудование и техника, продукция пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

В число лидеров по объемам общего экспорта московской несырьевой неэнергетической продукции вошли Китай, Великобритания, США и Казахстан. Больше 30% поставок в Китай составили механическое оборудование и техника, а также компьютеры. За первые полгода 2020 года экспорт этих товаров увеличился почти на 24% по отношению к первому полугодию 2019-го. Такой спрос возник из-за закрытия многих китайских предприятий. Кроме того, Китай закупал у Москвы продукты питания, а также полиэтилен и полипропилен - последние нужны для изготовления средств индивидуальной защиты.

"В первом полугодии существенно увеличился экспорт товаров фармацевтической отрасли в Японию - в 16 раз. Причиной такого роста стали ограничения на экспорт фармацевтической продукции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из Индии, которая входит в топ-15 крупнейших поставщиков фармацевтической продукции на рынок Японии", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.