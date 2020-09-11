В Самарской области отремонтировали 90% дорог по нацпроекту в 2020 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рабочие завершили работы на 90% дорог, которые необходимо отремонтировать в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2020 году в Самарской области будет отремонтировано 304 км автомобильных дорог (…) из них 275 км, то есть 90% отремонтировано", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

По данным правительства региона, работы в этом году ведутся на важных для жителей региона транспортных маршрутах, которые обеспечивают сообщение между населенными пунктами и связь с областным центром. В частности, это автодорога "Урал - Сергиевск - Челно-Вершины", на которой в настоящий момент работы завершили. Дорога связывает два районных центра и обеспечивает их транспортное сообщение с федеральной трассой М-5. По ней передвигается частный и общественный транспорт, люди едут в центральную районную больницу, в школу, на почту.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. По проекту, к 2024 году по сравнению с 2017 годом должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии.