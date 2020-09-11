Аппарат бизнес-омбудсмена Москвы в 2020 году помог закрыть 90 дел против предпринимателей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве в этом году помог 90 предпринимателям добиться отмены решений, связанных с административными уголовными делами, что на 20% больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе аппарата бизнес-омбудсмена.

"Уполномоченному по защите прав предпринимателей в городе Москве в этом году удалось добиться завершения 90 уголовных и административных дел против предпринимателей", - говорится в сообщении.

За весь 2019 год подобную помощь оказали 75 предпринимателям, отметили в пресс-службе.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмена на пять лет назначает мэр по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества. В феврале 2019 года эту должность заняла Татьяна Минеева. За прошедший год при аппарате бизнес-омбудсмена были созданы общественный и экспертный советы, учреждена палата общественных уполномоченных, открылся центр примирительных процедур (медиации) для внесудебного решения корпоративных споров, а также открыто 13 приемных уполномоченного в административных округах столицы.