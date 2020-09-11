Инвестиции в экономику Пензенской области в 2020 году ожидаются на уровне 93,6 млрд рублей

ПЕНЗА, 11 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Пензенской области в 2020 году прогнозируются на уровне 93,6 млрд рублей, что составляет почти 91% от уровня 2019 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Иван Белозерцев.

"В текущем году в связи с пандемией ситуация усложнилась. Пока, по предварительным данным, в первом полугодии объем инвестиций составил 33,7 млрд рублей - это 96,5 % к аналогичному периоду прошлого года. Тем не менее, если в целом по России, согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2020 году темп роста инвестиций в основной капитал оценивается в 88,3 % от уровня прошлого года, то в Пензенской области мы прогнозируем объем инвестиций на уровне 90,6%, или 93,6 млрд рублей", - отметил Белозерцев.

По его словам, эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничения затрудняют реализацию инвестпроектов и в некоторых случаях приводят к переносу сроков ввода объектов в эксплуатацию. Вместе с тем в ближайшее время в Пензенской области планируется запустить несколько важных объектов.

"Группа компаний "Дамате" планирует в четвертом квартале ввести в эксплуатацию завод по переработке индейки мощностью до 214 т продукции в сутки в Нижнеломовском районе. В начале 2021 года "Дамате" планирует завершить строительство комплекса по промышленному выращиванию индейки в Пачелмском районе. "Русмолко" завершает строительство молочно-товарного комплекса замкнутого цикла на 5 200 голов дойного стада в Сердобском районе. В марте текущего года компания ввела первую очередь комплекса, вторая очередь будет запущена в четвертом квартале 2020 года", - отметил губернатор.

В Пензенской области реализуется свыше 40 инвестиционных проектов, в том числе с иностранным участием. Крупнейшими инвесторами в экономику региона являются ГК "Дамате", "Русмолко", группа "Черкизово", компании "Авиаген Торкейз Рус", "Фомлайн" и другие.