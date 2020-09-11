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Госпитализация Алексея Навального

Маас не исключил приостановку "Северного потока - 2" как реакцию на инцидент с Навальным

Глава МИД ФРГ отметил, что решение по проекту будет зависеть от России
Глава МИД ФРГ Хайко Маас EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Германии рассматривают все варианты, включая приостановку строительства газопровода "Северный поток - 2", в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным. Об этом заявил в четверг вечером глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF, отметив, что решение по проекту будет зависеть от России.

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"Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение", - сказал министр. "Россия, приняв участие в расследовании [инцидента с Навальным], может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока - 2" - прим. ТАСС) не было принято", - утверждал Маас.

"Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил", - считает глава МИД ФРГ.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.

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В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Маас ранее выразил надежду на то, что "Россия <...> не вынудит [Германию] сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект. По данным представителя Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам введения подобных санкций со скепсисом.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. Он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Теги
ГерманияРоссияМаас, ХайкоГоспитализация Алексея Навального
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