Маас не исключил приостановку "Северного потока - 2" как реакцию на инцидент с Навальным

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Германии рассматривают все варианты, включая приостановку строительства газопровода "Северный поток - 2", в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным. Об этом заявил в четверг вечером глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF , отметив, что решение по проекту будет зависеть от России.

"Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение", - сказал министр. "Россия, приняв участие в расследовании [инцидента с Навальным], может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока - 2" - прим. ТАСС) не было принято", - утверждал Маас.

"Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил", - считает глава МИД ФРГ.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.