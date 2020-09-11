Кабмин будет выделять 4,5 млрд рублей ежегодно для аэропортов в труднодоступных районах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку аэропортов в труднодоступных районах Дальнего Востока и на Крайнем Севере. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Средства получат семь казенных предприятий, которые объединяют 73 местных аэропорта и 15 посадочных площадок в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Ежегодно на эти цели планируется выделять 4,5 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". Субсидии будут частично покрывать расходы на зарплаты, коммунальные услуги, обслуживание взлетно-посадочных полос, а также другой наземной инфраструктуры. Согласно правилам выделения субсидий, финансовая поддержка может быть оказана только тем предприятиям, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или реорганизации.

"Решение поможет сохранить аэропорты с малой интенсивностью полетов. Это позволит людям, которые живут на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, продолжить пользоваться услугами воздушного транспорта", - поясняется на сайте кабмина.

Как следует из документа, после получения субсидии количество совершаемых вылетов самолетов с аэродромов и посадочных площадок в этих регионах должно быть не менее 26 тыс. Достижение показателей будет определяться Росавиацией ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.