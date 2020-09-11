Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

"Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%", - отметили в пресс-службе, напомнив, что пересмотр соответствующих договоренностей с другими странами ведется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил проект протокола о внесении изменений в российско-мальтийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

При этом предусмотрен ряд исключений, при которых в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим со ставкой налога 5%. Эти исключения будут действовать "в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года". "Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов", - пояснили в пресс-службе.

"Минфину поручено провести переговоры с мальтийской стороной и обеспечить подписание протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения", - говорится в сообщении.

8 сентября аналогичный протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал был подписан российской стороной с Кипром.

25 марта президент РФ предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Глава государства поручил кабмину организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из подобных соглашений в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.