Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 75,15 руб.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,14%, до 75,15 руб., курс евро прибавил 0,02%, до уровня 88,9 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:13 мск курс доллара находился на уровне 74,95 руб. (-0,4%), евро снижался до 88,74 руб. (-0,15%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,3% - до $39,94 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,16% и торгуется на уровне $37,24 за баррель.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,3%, 2888,92 пункта, а индекс РТС - на 0,53%, до 1210,12 пункта.

К 10:09 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 2877,74 пункта (-0,68%). Индекс РТС торговался на уровне 1209,11 пункта (-0,61%).