{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 75,15 руб.

Евро вырос до 88,9 руб.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,14%, до 75,15 руб., курс евро прибавил 0,02%, до уровня 88,9 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:13 мск курс доллара находился на уровне 74,95 руб. (-0,4%), евро снижался до 88,74 руб. (-0,15%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,3% - до $39,94 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,16% и торгуется на уровне $37,24 за баррель.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,3%, 2888,92 пункта, а индекс РТС - на 0,53%, до 1210,12 пункта.

К 10:09 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 2877,74 пункта (-0,68%). Индекс РТС торговался на уровне 1209,11 пункта (-0,61%).

Теги
Россия
ЦБ РФ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 2,4 млрд руб.
Объем валюты, проданной Банком России с расчетами 9 сентября, также составлял 2,4 млрд руб.
Читать полностью