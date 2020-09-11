В Минске рассчитывают на возобновление полетов "Аэрофлота" и Utair с 1 октября

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Национальный аэропорт Минск рассчитывает на возобновление полетов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Utair с 1 октября. Об этом заявил в пятницу в интервью газете "Республика" генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко.

"Аэровокзал начал оживать в июле. Кроме авиакомпаний, которые работали здесь всегда ("Белавиа" и Air China), регулярные рейсы возобновили авиалинии из ОАЭ, Польши, Турции, Туркмении, Узбекистана, Германии. <...> Сейчас мы с нетерпением ждем российские авиакомпании "Аэрофлот" и Utair. Надеемся, что они возобновят регулярные рейсы уже с 1 октября", - приводит слова Хоронеко агентство БелТА.

Ранее в пятницу сообщалось, что департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии направил российской стороне свои предложения для формирования совместного плана поэтапного возобновления авиасообщения между странами.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.

В начале сентября Минск и Москва провели переговоры по поэтапному возобновлению сообщения между странами. Сторонами было принято решение подготовить план по поэтапному решению данного вопроса.