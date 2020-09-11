Объем импорта по линиям электронной торговли Хайнаня за январь - август составил $29,5 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 11 сентября. /ТАСС/. Общий объем импорта по каналам трансграничной электронной торговли в южной китайской провинции Хайнань за январь - август составил 201 млн юаней ($29,5 млн), что почти в 16 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные таможенной службы города Хайкоу публикует агентство "Синьхуа".

За указанный период таможенными службами было оформлено порядка 483 тыс. импортных деклараций на товары, приобретенные по каналам электронной торговли. Пик активности на данном направлении пришелся на июнь, когда был поставлен месячный рекорд за все время развития трансграничной электронной торговли на Хайнане - свыше 90 тыс. импортных деклараций.

С середины этого года, указывает агентство, многие зарубежные компании выражали интерес к сотрудничеству с Хайнанем в области трансграничной электронной коммерции. Расширение такого взаимодействия позволит увеличить число предлагаемых товаров и будет способствовать развитию данной отрасли. В целях продвижения электронной торговли в провинции местная таможня предприняла ряд мер по упрощению процедур таможенной очистки и регистрации документации.

Электронная коммерция является важной частью реализации проекта построения на Хайнане свободного торгового порта, программу развития которого власти представили 1 июня. Согласно этому документу, провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.