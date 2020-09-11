РФПИ договорился о поставках до 50 млн доз вакцины "Спутник V" в Бразилию

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия подписали соглашение о сотрудничестве для поставок в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины "Спутник V", следует из сообщения фонда.

"Начало поставок вакцины в Бразилию ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны бразильских государственных регулирующих органов, которое будет учитывать результаты пострегистрационного исследования вакцины", - указано в сообщении. Соглашение также позволит в будущем осуществлять поставки вакцины по всей территории Бразилии.

"Вакцина "Спутник V" основана на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, в то время как другие вакцины от коронавируса используют новые платформы, а именно аденовирусные векторы обезьяны или мРНК. Последние события в мировой фармацевтической промышленности, связанные с приостановкой испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса, показывают важность диверсифицированного подхода к поставкам вакцин. Подписание соглашений о зарубежных поставках вакцины "Спутник V" демонстрирует, что многие страны осознают безусловную необходимость наличия в закупаемом портфеле вакцин препаратов на основе аденовируса человека - платформы, доказавшей свою безопасность и эффективность на протяжении десятилетий", - отметил глава РФПИ

9 сентября РФПИ и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в Мексику 32 млн доз российской вакцины "Спутник V" (25% населения Мексики). Начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020 г. в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов.