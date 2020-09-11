В России создали экзоскелеты для рабочих

МОСКВА, 11 сентября./ТАСС/. Дочернее предприятие госкорпорации "Ростех", "Ростех - Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы", разработало модульный промышленный экзоскелетный комплекс, который поможет защитить рабочих при серьезных физических нагрузках. Об этом ТАСС сообщили в "Ростехе".

"ProEXO предназначен для оптимизации производственных процессов, его внедрение вдвое повысит производительность на предприятиях, использующих физический труд. Экзоскелет позволит выполнять широкий перечень операций. Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей - модульная конструкция дает возможность подбирать элементы под потребности производственного процесса",- сообщили в "Ростехе".

"Стоимость модулей комплекса будет варьироваться от 30 тыс. рублей. Комплекс как средство индивидуальной защиты не требует времени на внедрение - "надел и работаешь". Это дешевле и быстрее, чем закупать и настраивать, обслуживать дорогостоящую промышленную робототехнику, и эффективнее, чем использовать существующие средства механизации и индивидуальной защиты. По нашим оценкам, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 млрд руб. Разработчики планируют освоить пятую часть этого рынка", - сказал заместитель генерального директора по специальным проектам "Ростех - Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы" Максим Скоков.

По данным Ростеха, начало серийного производства экзоскелета запланировано на 2021 год. Разработка поможет выполнять более 11 производственных операций, включая погрузочные и разгрузочные работы.

"ProEXO не сковывает естественные движения, его можно носить под штатной рабочей одеждой. Экзоскелет может быть как пассивным, защищая опорно-двигательный аппарат от перегрузок, так и активным - оборудованным приводящими элементами (моторами), которые берут большую часть усилий на себя",- добавили в госкорпорации.