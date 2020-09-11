Магазины беспошлинной торговли на Хайнане за июль - август посетили 1,8 млн покупателей

САНЬЯ /Китай/, 11 сентября. /ТАСС/. Магазины беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за июль - август - спустя два месяца после увеличения индивидуальной квоты на приобретение товаров - в общей сложности посетили 1,8 млн покупателей. Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", данный показатель оказался на 60% выше, чем тот, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года.

Ежедневный поток покупателей за июль - август в хайнаньских duty free, согласно официальным данным, превышал 30 тыс. человек. Рост интереса к приобретению товаров в магазинах беспошлинной торговли, пишет ресурс, привел также к увеличению числа постояльцев в гостиницах в районе залива Хайтан в городе Санья, где расположены duty free. Их заселяемость за указанный период ежедневно составляла 100%.

За июль - август, согласно таможенным данным, объем продаж магазинов беспошлинной торговли на Хайнане составил 5,85 млрд юаней (около $816 млн). Данный показатель вырос на 221,9% в годовом выражении. Столь высокие темпы роста объема продаж за последние два месяца отмечены на фоне увеличения с 1 июля квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до 14,2 тыс.), а также расширения с 38 до 45 позиций списка беспошлинных товаров.

Проводимая властями политика в отношении магазинов беспошлинной торговли провинции, пишет ресурс, не только помогает превратить Хайнань в международный центр туризма и потребления, но и способствует реализации проекта построения свободного торгового порта на острове.

В настоящее время в провинции Хайнань функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

До конца этого года запланировано открытие еще трех новых магазинов беспошлинной торговли . Необходимость увеличения числа магазинов duty free в провинции власти объяснили растущим числом туристов и высоким спросом на беспошлинные товары. Все три новых магазина будут расположены в курортном городе Санья. Один из них откроют в аэропорту, а остальные два - в пригороде.