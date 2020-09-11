Минсельхоз РФ одобрил более 600 заявок ставропольских аграриев на льготные кредиты

ПЯТИГОРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России одобрило более 600 заявок сельхозтоваропроизводителям Ставрополья на сумму 23 млрд рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям Ставропольского края уже одобрено более 600 заявок на получение льготных кредитов по ставке не более 5%. Общая сумма составляет 23 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущий остаток субсидий, предоставляемый уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным кредитам, составляет 116 млн рублей.

"Данный объем позволит в полной мере подготовить аграриев к началу осенних полевых работ и обеспечить их кредитами на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков, слова которого приводятся в сообщении.