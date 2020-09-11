Минпромторг не поддержал идею о "двойных ценниках" в магазинах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает нецелесообразным включение требования об указании на ценниках в магазинах стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса (или объема). Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Проект правил продажи предусматривает, что продавец обязан обеспечить наличие ценников с указанием цены за вес или единицу товара. При этом продавцу предоставляется возможность оформления ценников различными способами, которые должны быть визуально доступны для потребителей. Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах", - отметили в ведомстве.

По мнению Минпромторга, такая инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Кроме того, "есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках", что повлечет за собой неудобства для потребителей. "Кроме того, у надзорных органов появится дополнительное основание для привлечения продавцов к ответственности за отсутствие информации на ценнике. По мнению министерства, если такая информация на ценнике действительно востребована для потребителя, то предприниматели самостоятельно будут указывать ее на ценниках, используя данный инструмент как конкурентное преимущество", - считают в Минпромторге.

"Излишняя зарегулированность торговой отрасли только затормозит развитие бизнеса", - заключили в ведомстве.

Ранее 11 сентября газета "Известия" сообщила, что Союз потребителей России обратился в Минпромторг РФ с предложением сделать обязательными "двойные ценники" в магазинах - с указанием стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса или объема. Норму предлагается включить в новые правила торговли.

В начале сентября Минпромторг РФ опубликовал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, учитывающий особенности продажи товаров в разных форматах торговли, в том числе дистанционной торговле.