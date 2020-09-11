ФАС признала рекламу "Супрадина" нарушающей закон о рекламе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу препарата "Супрадин" производства компании "Байер" нарушающей закон о рекламе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"На основании установленных фактов комиссия ФАС России признала рекламу АО "Байер" нарушающей закон о рекламе", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ФАС, в рекламном видеоролике лекарственное средство некорректно сравнивалось с другими витаминными комплексами. Реклама лекарственного средства "Супрадин" распространялась в марте - апреле 2020 года в эфире телеканала "Карусель" и сообщала, что у препарата самая сильная формула, а дозировка в нем выше в три раза, чем у многих. Такая информация основывается на сравнении дозировок препаратов "Супрадин", "Компливит" и "Витрум".

Однако по результатам исследования трех витаминных комплексов у лекарственного препарата "Супрадин" содержание только двух витаминов - В1 и Биотина - выше в три раза по сравнению с дозировкой этих витаминов в составе "Компливита" и "Витрума", а не всех витаминов в составе этих комплексов.

"Использованные в рекламе утверждения о том, что "Супрадин" - витамины с самой сильной формулой, и дозировка в нем выше в три раза, чем у многих, дают основание полагать, что сравнение лекарственных препаратов проводилось по дозировкам всех входящих в них витаминов. С точки зрения законодательства о рекламе такое сравнение некорректно и недопустимо", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова.

По факту признания рекламы ненадлежащей компании "Байер" как рекламодателю ФАС России выдала предписание о прекращении нарушения. Производителю лекарственного препарата грозит административный штраф от 200 до 500 тыс. рублей.