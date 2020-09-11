В Кремле прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ об экономическом положении россиян

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экономика России восстановится после пандемии и перейдет к росту в обозримой перспективе, рассчитывают в Кремле. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные опроса ВЦИОМ, согласно которому каждый четвертый россиянин дает негативную оценку своему материальному положению и ожидает ухудшения экономической ситуации в будущем.

Песков признал, что в стране "ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и не может не иметь своих печальных проявлений в России". "Мы не хотели бы этого ощущать, но мы является составной частью мировой экономики", - добавил он.

"Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем к росту", - добавил он.

Песков указал, что аналогичные кризисные процессы, "причем с большими темпами падения, большими объемами поражения экономической инфраструктуры из-за "ковидного" кризиса, наблюдаются и в других странах мира". Он напомнил, что ранее на этой неделе президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам говорил о кризисных проявлениях в экономике страны.

"К сожалению, нам их не избежать в краткосрочной перспективе, но благодаря действиям правительства и оперативным решениям удалось свести к минимуму объемы поражения нашей экономики", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что правительство России продолжает работу, "последствия кризиса минимизируются, но еще предстоит много работать, чтобы выйти из этого кризиса и перейти в траекторию роста".