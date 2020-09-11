Песков: идея введения в РФ минимального гарантированного дохода предметно не обсуждается

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Идея о том, чтобы ввести в России минимальный гарантированный доход, озвученная ранее председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, предметно пока не обсуждается. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется. На повестке дня многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом. Все эти инициативы, что называется, на столе, но предметных обсуждений, формализованных, пока нет", - сказал Песков.

8 сентября председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания о социальных задачах партии поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости, которая в том числе проанализирует возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан. По словам Медведева, под таким доходом подразумевается неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности и социально-экономического положения.