На Кубани запустили электронную платформу для продвижения продукции местных производителей

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края запустили электронную платформу для обмена информацией между местными производителями, а также для продвижения их продукции в крупных торговых сетях, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального департамента потребительской сферы.

"Запущена информационная платформа для производителей Краснодарского края. Цель проекта - организовать активное и эффективное взаимодействие по обмену информацией между локальными производителями всех категорий товаров и их потенциальными потребителями, чтобы обеспечить региональный рынок качественной продукцией. Помимо локальных производителей, на сайте могут зарегистрироваться представители торговых сетей, оптовых компаний и другие потенциальные покупатели продукции", - сообщили в департаменте.

Платформа "Продукция Краснодарского края" будет обновляться и дополниться на регулярной основе, ее наполнят штрих-кодами продукции для удобства пользования, участники будут получать оповещения о появлении новых товаров.

В регионе в условиях пандемии оказывают поддержку местным производителем, одним из механизмов является продвижение продукции на онлайн-площадках.