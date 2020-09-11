Опрос: большинство россиян поддержало идею введения минимального гарантированного дохода

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (68%) поддержали идею введения минимального гарантированного дохода. Больше всего сторонников инициативы среди жителей РФ с зарплатой от 80 тыс. рублей, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"Оценивая предложение Дмитрия Медведева о введении минимального гарантированного дохода, 68% россиян поддерживают идею экс-премьера, 8% против, 24% затруднились с ответом. Мужчины говорят о необходимости введения фиксированных ежемесячных выплат чаще женщин, 70% и 65% соответственно. Больше всего сторонников инициативы среди россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей (74%)", - говорится в тексте исследования.

По мнению россиян, как показал опрос, минимальный гарантированный доход должен составить 28,5 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что в начале июня схожую идею о введении базового безусловного дохода поддерживало такое же число россиян (67%), но средняя желаемая сумма была ниже - 25 тыс. рублей в месяц.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране минимального гарантированного дохода граждан, который выплачивается независимо от профессии и социального положения.

Исследование проводилось 9-10 сентября текущего года в 340 населенных пунктах по всей России. В нем приняли участие свыше 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.