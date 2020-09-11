Число самозанятых в Москве с начала года выросло на 90%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Каждый третий российский самозанятый зарегистрирован в Москве, с начала года их количество увеличилось на 90%. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

"За восемь месяцев 2020 года количество самозанятых в Москве увеличилось на 90%, свой статус зарегистрировали 176 тыс. человек. В результате общее количество плательщиков налога на профессиональный доход на 1 сентября превысило 370 тыс.", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, налог на профессиональный доход является приоритетным направлением нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В Москве он был введен в 2019 году, и на сегодня каждый третий российский самозанятый зарегистрирован в столице. В бюджет Москвы за восемь месяцев 2020 года поступило 730 млн рублей налога на профессиональный доход - это почти на 50% больше, чем за весь 2019 год.

Заммэра отметил, что ежемесячно в Москве регистрируются как самозанятые 20-25 тыс. человек, привлекательность этого налогового режима в кризис не только не снизилась, он стал еще более востребован у москвичей.

"Самыми популярными видами деятельности являются пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг, бухгалтерские услуги. В помощь самозанятым во многих банках созданы специальные сервисы, используя которые они могут формировать чеки и оплачивать налоги. Росту привлекательности налога на профессиональный доход способствовала также оперативно оказанная самозанятым господдержка в кризис", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим был доступен в 23 российских регионах. По поручению президента РФ Владимира Путина этот режим с 1 июля 2020 года распространен на всю страну. В конце августа стало известно, что количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 миллиона человек.