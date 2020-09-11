Краснодарский аэропорт в августе на 5% увеличил пассажиропоток по сравнению с 2019 годом

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара в августе 2020 года обслужил 385 926 пассажиров, что на 5% больше, чем в том же месяце 2020 года. Как сообщила пресс-служба аэропорта, такая динамика обусловлена ростом внутренних перевозок.

В этом году курортный сезон в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса начался позднее, чем обычно. С 1 июня возобновили работу только санатории с медицинской лицензией, действующий с марта карантин был снят только 21 июня, после чего туристы смогли приезжать без каких-либо ограничений. Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России.

"По итогам работы за летний период аэропорта Краснодар август стал рекордным месяцем в 2020 г. Пассажиропоток на внутренних направлениях составил 385 926 человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подобный оптимистичный итог отпускного периода стал возможен благодаря отмене карантина и началу туристического сезона в крае", - говорится в сообщении.

Всего за три летних месяца пассажиропоток аэропорта составил более 842 тыс. человек, за восемь месяцев - почти 2 млн человек (1 913 955), что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пассажиропоток превышал 3 млн человек.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что за летние месяцы 2019 года пассажиропоток составлял 1,032 млн человек. "В этом году рекорд установлен исключительно за третий месяц лета - это внутренние авиалинии, соответственно", - добавили в пресс-службе.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. По итогам 2019 года пассажиропоток составил 4,6 млн человек. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.