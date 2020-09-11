"Магнит" планирует до конца 2020 года запустить доставку косметики, лекарств и продуктов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Магнит" запустит два вида собственной доставки продуктов до конца года, а также доставку из собственной сети аптек и магазинов-дрогери "Магнит Косметик", сообщил на открытии цифрового офиса "Магнита" в Сколково исполнительный директор ретейлера Флориан Янсен.

"Мы запустим доставку с брендом "Магнит" позже в этом году", - сказал он. Как сказано в презентации Янсена, у "Магнита" будет два вида собственных сервисов доставки.

Первый вид - экспресс-доставка продуктов питания, второй - доставка с чуть более длительными сроками, рассчитанная на более крупные и регулярные покупки. "Доставка из "Магнит Косметик" запустится также совместно с партнерами в 2020 году. Кроме того, в сентябре 2020 года заработает интернет-заказ в аптеках "Магнита", - сообщили в пресс-службе компании.

В конце августа "Магнит" активизировал развитие в сфере foodtech: ретейлер запустил доставку в партнерстве с Delivery Club. Услуга работает в нескольких районах Москвы. До конца 2020 года, сообщили в "Магните", она появится по всей столице и в Санкт-Петербурге. "В перспективе география доставки из "Магнита" может расшириться до всех городов, где у Delivery Club есть собственная доставка (более 100 населенных пунктов помимо городов Московской и Ленинградской областей)", - сообщили в компании. Также "Магнит" запустил пилотный проект с "Яндекс.Лавка".

Кроме того, у "Магнита" до конца 2020 года появится суперапп - новое приложение, объединяющее несколько сервисов. Об этом также сказано в презентации исполнительного директора "Магнита" Флориана Янсена. Сейчас у "Магнита" есть приложение для программы лояльности. Новое приложение объединит уже имеющуюся программу лояльности с несколькими проектами. Среди них - онлайн-заказ в аптеках "Магнита", доставка продуктов. "Впоследствии к ним могут добавиться еще несколько новых смежных проектов - например, платежный сервис MPay, мобильная связь и сервис платежей по QR-коду "Мобискан", ускоряющий процесс покупок в магазинах "Магнит", - пояснили в пресс-службе ретейлера. MPay - это рабочее название платежного сервиса, который "Магнит" разрабатывает с финансовым партнером, сообщили в компании. К сервису можно будет привязать карту, он позволит оплачивать связь, коммунальные сервисы, кино, уточнили в компании.

"Магнит" - крупнейший в России ретейлер по числу магазинов - под управлением компании находится 20,86 тыс. магазинов. В 2019 году выручка компании составила 1,369 трлн рублей. Под управлением "Магнита" на конец июня 2020 года находилось 20 894 магазина. На конец 2019 года сеть аптек "Магнита" объединяла 1 159 точек. По оценке DSM Group, оборот аптек "Магнита" в 2019 году составил 5,1 млрд рублей.