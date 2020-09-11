Минфин может в 2020 году заимствовать 4,4 трлн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Чистое привлечение заимствований в бюджет РФ может составить 4,44 трлн рублей в 2020 году и 2,7 трлн рублей в 2021 году, сообщил журналистам источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Заседание комиссии состоялось в минувший четверг.

Источник отметил, что план по валовым заимствованиям на 2020 год составляет 5,4 трлн рублей, погашение - 967 млрд рублей, чистое привлечение - 4,442 трлн рублей. Источник отметил, что если расходы бюджета в 2020 году (по плану это 22,561 трлн рублей) будут недоисполнены, то и "итоговый объем привлечения может оказаться поменьше".

На 2021 год, по словам собеседника журналистов, план по валовым заимствованиям составляет 3,822 трлн рублей, погашение - около 1 трлн рублей, чистое привлечение составит примерно 2,7 трлн рублей.

Сейчас валовый объем заимствований Минфина на внутреннем рынке в 2020 году запланирован на уровне 2,3 трлн рублей, чистая сумма привлечения составляет 1,7 трлн рублей. По словам замминистра финансов России Владимира Колычева, для финансирования дефицита бюджета Минфин в текущем году при среднегодовой цене на нефть $39 за баррель потратит из Фонда национального благосостояния 250-300 млрд рублей и привлечет до 5 трлн рублей заимствований.