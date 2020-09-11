"Газпром нефть" нарастила на 10% запасы нефти на Игнялинском участке в Восточной Сибири

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" нарастила извлекаемые запасы Игнялинского лицензионного участка в Восточной Сибири на 10% - до 76 млн тонн нефти. Это произошло за счет расширения границ этого объекта недропользования до 2200 кв. км, сообщает компания.

"При расширении границ Игнялинского месторождения "Газпром нефть" использовала механизм "прирезок". Он подразумевает, что часть запасов месторождения, относящаяся к нераспределенному фонду, может быть присоединена недропользователем за счет изменения границ участка (по площади или по глубине), лицензией на который он владеет", - отметили в "Газпром нефти".

Игнялинский участок, на котором открыто одноименное месторождение, является частью Чонской группы месторождений, чьи извлекаемые запасы нефти превышают 220 млн тонн.

Рентабельное освоение актива затруднено сложным геологическим строением и широкой географией залегания углеводородов. За три года изучения Чонских участков "Газпром нефтью" были пробурены 19 поисково-оценочных и разведочных скважин, проведена 3D-сейсморазведка и выполнена электроразведка на территории свыше 3 тыс. кв. км.

Чонский проект включает в себя Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский лицензионные участки, расположенные на границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Активы расположены в 100 км от трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Общие геологические запасы Чонского проекта превышают 1 млрд тонн нефти и около 300 млрд кубометров природного газа.

"За последние годы мы сформировали детальное понимание геологических особенностей этих участков, определили стратегию их вовлечения в разработку и подтвердили коммерческие перспективы проекта. Все это позволит нам уже в ближайшем будущем приступить к опытно-промышленной разработке Чонских месторождений, геологические запасы которых составляют около 1 млрд тонн нефти", - прокомментировал директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.