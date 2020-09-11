"Газпром" и Белоруссия обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем, говорится в сообщении компании.

"Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере", - отмечается в сообщении.

В начале сентября прошли переговоры премьеров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко в Минске. По их итогам глава российского Минэнерго Александр Новак высказал надежды, что переговоры между "Газпромом" и белорусскими компаниями по поставкам и цене газа на следующий год начнутся уже в ближайшее время после погашения Белоруссией текущей задолженности, размер которой составляет $328 млн.

О переговорах по газу

В конце 2019 года РФ и Белоруссии удалось договориться только о порядке формирования цен на первые два месяца 2020 года. Протокол, который определяет порядок формирования цен в 2020 году, был подписан "Газпромом" и правительством Белоруссии в феврале. Как было объявлено по итогам встречи президентов стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб. м.

Ежегодно Белоруссия импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из РФ с определением их корректного и справедливого уровня. Президент Лукашенко ранее заявил, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. куб. м, а не сегодняшние $127 за 1 тыс. куб. м.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в конце мая заявлял, что газовый холдинг готов начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга, который на тот момент оценивался в $165,57 млн. В Минске тогда ответили, что Белоруссия не имеет задолженности за импортируемый природный газ, есть разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.