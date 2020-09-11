Власти Татарстана снизили прогноз на доходы бюджета в 2021 на 3,5%

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Татарстана прогнозирует доходы бюджета республики в 2021 году в размере 271,9 млрд рублей, что на 3,5% ниже ранее заявленной прогнозной цифры. Об этом на заседании правительства региона сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

В законе о бюджете Татарстана на 2020 год и плановый период следующих двух лет прогноз по доходам на 2021 год составляет 281,9 млрд рублей, на 2022 год - 288,3 млрд рублей.

"Таким образом, общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2021 год прогнозируется в объеме 271,9 млрд рублей, на 2022 год - 283 млрд, на 2023 - 294,1 млрд рублей", - сказал он.

Поступление налога на прибыль в 2021 году ожидается в размере 77 млрд рублей, налога на доходы физических лиц - 81,5 млрд рублей. Прогноз по акцизам составляет 41,2 млрд рублей, налог на имущество организаций ожидается в размере 26 млрд рублей.

Согласно поправкам в бюджет республики, которые были приняты в феврале текущего года, доходы по итогам 2020 года ожидаются в размере 274,4 млрд рублей, расходы - 310,5 млрд рублей при дефиците в 36,1 млрд рублей.