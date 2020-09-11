Под Мурманском открылся рыбоперерабатывающий завод "Мурман СиФуд" стоимостью 2 млрд рублей

МУРМАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Рыбоперерабатывающий завод компании "Мурман СиФуд" мощностью 63,7 тонн сырья в сутки открылся в городе Кола Мурманской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе ПАО "Сбербанк", открытие завода позволило создать в регионе 170 высокотехнологичных рабочих мест.

"В городе Кола Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод ООО компания "Мурман СиФуд", построенный при финансовой поддержке ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, завод оснащен оборудованием, которое соответствующим мировым технологическим и экологическим стандартам, а производство ориентировано на выпуск продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Общая стоимость проекта составила около 2 млрд рублей, из которых 450 млн рублей - кредитные средства Сбербанка, которые использовались на приобретение оборудования.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что продукция предприятия будет востребована за рубежом. "Очень важно что руководство "СиФуд" вышло за рамки инвестиционного проекта, затрачено, конечно, больше средств, чем планировалось, но они думают о будущем и о современных технологиях. Все сделано для того, чтобы продукция поступила на внутренний рынок для наших потребителей, и, конечно, она будет востребована за рубежом. Я в этом нисколько не сомневаюсь", - сказал Савчук на открытии.

Мурманское отделение ПАО "Сбербанк" - основной банк-партнер рыбодобывающих предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна. За последние три года банк профинансировал и осуществил гарантирование свыше 20 инвестиционных проектов с совокупным объемом кредитования более 40 млрд рублей и объемом выданных гарантий более 6 млрд рублей в рамках государственной программы по инвестиционному кредитованию.