Минтранс подтвердил готовность перейти на бесплатный общественный транспорт к 2035 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ при доработке транспортной стратегии сохранил возможность перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, однако это возможно только при условии платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях, говорится в сообщении министерства.

Ранее Минтранс РФ подготовил проект транспортной стратегии, включающий предложения о внедрении механизма "пользователь платит", предусматривающего переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог. Проект также предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городах.

"Проект Транспортной стратегии был доработан на площадке правительства РФ. При этом положения о внедрении механизма "пользователь платит" и возможности перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях в проекте сохранились", - отметили в министерстве.

В Минтрансе пояснили, что схема "пользователь платит" нужна в том числе "для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах".

Сейчас доработка документа ведется с учетом формируемого Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030 года, нового прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, а также корректировки национальных проектов, проводимой в соответствии с решением совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.