Медведев: кибербезопасность на ж/д возможна только при использовании российских программ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Защита от постороннего вмешательства в системы управления на железных дорогах требует использования отечественного софта, не содержащего скрытых программных "закладок". Это подчеркнул в пятницу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Комментируя слова Белозерова о мерах по защите от несанкционированного удаленного управления стрелками на железных дорогах, Медведев подчеркнул, что в таких вопросах очень важна независимость от постороннего вмешательства.

"А ее можно достигнуть только в том случае, если мы с гарантией применяем программное обеспечение, которое создано у нас, которое нам понятно, которое для нас открыто и не содержит в себе каких-то проблем, закладок и так далее", - сказал Медведев. Зампред СБ РФ подчеркнул, что этой теме "и в дальнейшем нужно уделять внимание".

По словам Медведева, нужно продолжать заниматься обеспечением и других аспектов безопасности на железных дорогах, что входит в сферу ответственности и правоохранительных органов.

"Помимо экономического развития [РЖД], безусловно, очень важным является и обеспечение безопасности в самом широком смысле слова", - сказал замглавы Совбеза.

Он также отметил уверенное развитие РЖД и "в целом весьма приличные экономические показатели" компании в условиях сложностей, которые переживает экономика страны.