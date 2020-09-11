Совкомбанк привлек в Черноморском банке торговли и развития кредит на 6 млрд рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предоставил Совкомбанку 6 млрд рублей в рамках подписанной ранее револьверной кредитной линии на торговое финансирование. Об этом сообщается в пресс-релизе Совкомбанка.

В сообщении отмечается, что средства будут использованы для финансирования российских промышленников и экспортеров, в значительной степени использующих в своем производстве услугами местных поставщиков и создающих рабочие места в стране.

"ЧБТР является одним из ключевых международных партнеров нашего банка, и мы рады продолжению нашего сотрудничества и выходу на новый уровень партнерских отношений как по объемам финансирования, так и по уровню взаимного доверия", - отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.

По словам президента ЧБТР Дмитрия Панкина, кредитование реального сектора экономики России и других стран - членов в национальных валютах является стратегическим направлением работы ЧБТР, "которое отвечает потребностям рынка, в особенности в нынешних кризисных экономических условиях, вызванных пандемией".

Сотрудничество ЧБТР с Совкомбанком успешно развивается с 2017 года. Общая сумма предоставленного Совкомбанку финансирования на цели поддержки торговли российских производителей с учетом последнего транша приблизилась к 17 млрд рублей.