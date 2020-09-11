"Автодор" разрабатывает проект новой платной скоростной автодороги "Золотое кольцо"

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. "Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство скоростной автотрассы по так называемому Золотому кольцу на основе имеющейся сети дорог. Предполагается, что это будет дорога первой технической категории со скоростью движения 110 км/ч, сообщил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

В основном проект подразумевает реконструкцию уже существующих участков Р-132 (Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль), но также включает и новое строительство. В частности, как следует из презентации "Автодора", будет построена дорога от Твери до Ярославля. Общая протяженность трассы составит 1515 км.

"Это будет дорога первой технической категории со скоростью движения 110 км/ч. Абсолютное большинство этих участков сегодня существуют", - отметил Петушенко.

Сроки строительства новой трассы и объемы финансирования пока не определены.

"Она [существующая трасса] сегодня не удовлетворяет [критериям] скоростной дороги. Всегда должен быть выбор, пока выбора там нет. И почему по ней не поедут? Потому что это долго. Из Ярославля на сегодняшний день доехать к Твери - может быть, кто-то подумает, что нужно спуститься вниз до Москвы, проскочить и поехать так. Это может оказаться быстрее, но дольше по расстоянию. А когда она будет, дорога первой технической категории, мы и Москву разгрузим, и появятся новые территории экономического роста", - рассказал Петушенко.

"Надо успеть построить дороги, чтобы там было для кого. А так, население вокруг не могу сказать, что растет. Все же стремятся в большие города. А сейчас, за счет того, что возникают большие социальные программы, и сельское хозяйство, и все - это же надо грузы привозить, это же себестоимость. Дорогу мы вроде бы там одну построили. Каждая буханка хлеба при скорости движения 110 км/ч становится дешевле, потому что скорость передвижения", - пояснил глава "Автодора".

Москва - Казань

"Автодор" не стал привлекать крупных подрядчиков на все этапы строительства новой платной скоростной трассы Москва - Казань. Так, для ускорения проекта госкомпания намерена реализовать седьмой этап за счет собственных сил и пула небольших подрядчиков, сообщил Петушенко.

"Седьмой этап мы "снесли" и будем строить собственными силами, государственной компанией", - сказал он.

Ранее "Автодор" объявлял конкурс на строительство седьмого участка трассы (территория Татарстана и Чувашии) за 42,7 млрд руб., но позднее отменил его.

"Госкомпания - она хоть и государственная, но она коммерческая структура, - пояснил Петушенко. - Мы полагаем, что компетенций нам хватит для того, чтобы это сделать. Есть большой пул небольших предприятий, которые мы можем привлечь, разбив на небольшие участки... За счет того, что мы привлечем ряд средних, второй-третьей руки предприятий, сумеем каждому работу дать и организовать ее так, чтобы можно было построить достаточно эффективно".

Подрядчиков на строительство и проектирование семи этапов М-12 госкомпания уже выбрала. Общая стоимость работ составила 464,2 млрд руб. Так, строить первый этап (0-80 км, Московская, Владимирская области) будет компания "Стройтрансгаз" за 53,11 млрд руб. Вторым этапом (80-116 км, Владимирская область) займется РСК, стоимость работ составит 21,2 млрд руб. Третий (116-224 км, Владимирская область) получил ВАД за 59,5 млрд руб. Четвертый (224-347 км, Владимирская, Нижегородская области) - ДСК Автобан за 79,6 млрд руб. Пятый - CRCC (347-454 км, Нижегородская область) за 58,3 млрд руб. Шестой (454-586 км, Нижегородская область и Чувашия) - ДСК Автобан за 69,2 млрд руб. Подрядчиком на строительство восьмого этапа (663-729 км) за 123,2 млрд руб. стала "Трансстроймеханизация", которая в ходе реструктуризации Мостотреста будет передана "Нацпроектстрою".

Как ранее сообщал вице-премьер РФ и глава наблюдательного совета "Автодора" Марат Хуснуллин, конкурс на строительство нулевого этапа трассы Москва - Казань - обход Балашихи и Ногинска - будет объявлен в течение ближайших двух месяцев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу построить трассу Москва - Казань в 2024 году вместо ранее запланированного 2027 г. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд руб. Проект трассы М-12 включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 году и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай.

Джубга - Сочи

Новая платная трасса Джубга - Сочи, как рассказал Петушенко, может быть полностью построена в 2035 году, а два ее головных участка - обход Туапсе и Лазаревского - в 2030 году.

"Учитывая наши планы на ближайшие годы, до 2024 года мы совершенно четко можем прогнозировать, что мы можем сделать. До 2030 - в принципе, потолочные цифры у нас тоже есть. И мы, исходя из тех проектов, которые важны для страны, для себя такую осторожную цифру называем (2035 год - завершение строительства трассы Джубга - Сочи - прим. ТАСС), - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - На сегодняшний день финансирование не обеспечено".

Он также добавил, что самые загруженные участки автодороги, с которых целесообразно начать строительство - обходы Туапсе и Лазаревского, "Автодор" намерен построить до 2030 года, но решение правительства по этому вопросу пока также не принято.

Проект "Южного кластера"

Стоимость строительства всей трассы оценивается в 1,4 трлн рублей, "Автодор" предложил включить ее в федеральный проект "Южный кластер". Ранее сообщалось, что этот федеральный проект планируют сделать частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Помимо Джубги - Сочи, госкомпания заявила в него автодороги Горячий ключ - Джубга и Джубга - Новороссийск.

По словам директора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григория Волкова, проект "Южный кластер" уже сформирован и представлен правительству, ведется его обсуждение. Он включает в себя как федеральные и региональные трассы, так и железную дорогу. Стоимость строительства всех объектов проекта составляет 1,6 трлн рублей (в ценах 2019 года, когда проводилась оценка). Обсуждаемые сроки его реализации - 2024-2035 годы.

"Сегодня источники (финансирования проекта - прим. ТАСС) не определены", - уточнил он. При этом к 2024 году появятся возможности для строительства новых дорожных объектов, учитывая, что к этому времени будет завершено строительство ряда крупных объектов Юга России, в частности Дальний западный обход Краснодара и реконструкция А-289, А-290 (подъезды к Крымскому мосту), добавил он.

М-11

По словам Петушенко, строительство северного обхода Твери, входящего в состав трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, и нового автомобильного подъезда к морскому порту в Новороссийске могут профинансировать за счет инфраструктурных облигаций.

"У нас перечень объектов достаточно большой, полтора десятка объектов, которые мы рассматриваем. Там и обход Твери, там не хватает денег. И М-1 для того, чтобы запустить 33-84 км (реконструкция). Мы рассматриваем как раз в "Южном кластере" строительство дорог в Новороссийске, это Цемдолина - Портовая. Это по большому счету "расшивка" трассы М-4, подъезд к Новороссийскому морскому порту, потому что там, особенно сейчас, достаточно сложно подъехать", - сказал он.

Как ранее сообщал Хуснуллин, правительство планирует отобрать пул первоочередных дорожных проектов под выпуск инфраструктурных облигаций на 500 млрд рублей. Речь идет как о трассах Росавтодора, так и о платных проектах "Автодора".

Привлечь эту сумму планируется на период 2021-2023 гг., уточнил заместитель директора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства РФ Валентин Иванов, выступая на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"До конца мы еще решение не приняли, потому что это решение Минтранса, Минфина и правительства, которое они должны сделать. Облигации госкомпании достаточно активно используются, и мы привлекаем каждый год достаточно большое количество средств. А здесь полагается, что все-таки это облигации, которые в том числе обеспечены гарантиями правительства РФ в лице Минфина, для того чтобы эти средства вкладывать в объекты, в первую очередь которые добавляют километры и новые направления", - прокомментировал тему инфраструктурных облигаций Петушенко.