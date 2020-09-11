IPChain проведет в Москве серию дискуссий об интеллектуальной собственности

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ассоциация IPChain организует 13 сентября дискуссионную площадку IPQuorum.Creative, посвященную интеллектуальной собственности, на Форуме креативного бизнеса в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу президент IPChain, председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

"В ходе деловой программы форума Ассоциация IPChain организует 13 сентября дискуссионную площадку IPQuorum.Creative. Цель специальной коммуникационной площадки IPQuorum Creative - анализ успешных мировых бизнес-кейсов, организация дискуссий и разработка системных механизмов развития креативного сегмента экономики через призму интеллектуальной собственности", - сказал Кричевский.

Форум пройдет 11-13 сентября в московском Парке Горького в рамках программы международного фестиваля "Российская креативная неделя", уточнил он.

На площадке IPQuorum.Creative пройдет серия дискуссий, посвященных вопросам коммерциализации креативных идей на глобальном рынке, влиянию развития творческих кадров на успех в конкурентной борьбе, значению интеллектуальной собственности в развитии экономики ведущих стран мира и поддержке креативных индустрий в постпандемийный период, рассказал президент IPChain.

"Если посмотреть публичную отчетность топ-500 компаний мира, то мы увидим, что инвестиции в нематериальные активы у них достигают 94% от общего объема вложений. Это подтверждает, что объекты интеллектуальной собственности уже стали ликвидными в условиях высокой конкуренции на зарубежных рынках. Подстегнуть их развитие в России призваны креативные индустрии, вместе с тем пандемийный год показал, что именно креативные индустрии остаются наиболее уязвимым звеном несырьевой экономики. Получив нужную поддержку, творческий сектор сможет формировать новые рабочие места и активно предлагать перспективные идеи для решения экономических задач", - отметил Кричевский.

Программа IPQuorum.Creative

Работа площадки начнется с партнерской сессии с Forbes Russia "Интеллект - ликвидный актив или вечный венчур?", рассказали ТАСС в пресс-службе IPChain.

Участники сессии попытаются ответить на вопрос, могут ли креативные идеи стать эффективнее и продуктивнее производственных линий, а также понять, почему безразличие в вопросе поддержки креаторов ведет к постепенной утере положения на рынке, отставанию в освоении новых технологий и риску проигрыша в конкурентной борьбе.

Модератором обсуждения выступит редакционный директор Forbes Russia Николай Усков, участие в дискуссии примут также президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев, вице-президент РСПП Игорь Вдовин, председатель совета директоров краудинвестинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин, гендиректор Союза композиторов России Карина Абрамян, глава Ассоциации специалистов предметного дизайна Анастасия Крылова, управляющий партнер DPG Russia Алена Кремер.

Программу IPQuorum.Creative продолжит круглый стол "Запустить Ренессанс 2.0 - что должны знать новые Леонардо". Эксперты обсудят пути развития креативного предпринимательства и рассмотрят, что необходимо российской системе образования для стимулирования в учебных аудиториях разных уровней и возрастов стремления к генерации идей и формирования творческого отношения к жизни.

В дискуссии примут участие глава ФИС Сергей Матвеев, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, зампред Совета Ассамблеи народов России, федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации (НРА) Ирина Галанова, пресс-секретарь программы "Цифровая трансформация образования" Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), главный редактор Издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик, сообщили в пресс-службе.

Об Ассоциации

IPChain - Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - создана в 2017 году, ее учредителями выступили фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Высшая школа экономики, Российский союз правообладателей, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество, Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства и банк "Новый век". Задачей IPChain является формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности, на базе которой различные участники рынка смогут строить сервисы для правой охраны, оборота и защиты интеллектуальной собственности.