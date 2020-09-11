Самозанятые просят разрешить им работать в такси наряду с ИП

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых обратился с письмом к Российскому союзу промышленников и предпринимателей с просьбой посодействовать внесению изменений в законопроект о такси, чтобы самозанятые могли получить разрешение на перевозку пассажиров. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых предлагает внести изменения в проект закона о такси - дополнить список субъектов, имеющих право на получение разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси гражданами, зарегистрированными в качестве самозанятых", - говорится в документе.

Авторы документа поясняют, что сейчас для получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси необходимо быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, и водителям приходится оформлять еще и этот статус, что "нивелирует все плюсы" налогового режима для самозанятых.

В то же время подчеркивается, что появление нового налогового режима позволило многим малым предпринимателям выйти из тени и легально развивать бизнес. Также отмечается, что водители такси составляют до 16% всех самозанятых, так как для них данный налоговый режим стал возможностью упростить взаимодействие с ФНС.

"В случае наличия проблемы, которая состоит в имущественной ответственности в случае ДТП, является разумным уравнение в правах и обязанностях самозанятых и ИП в сфере такси на законодательном уровне", - поясняется в письме.