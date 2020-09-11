Число DDoS-атак на образовательный сектор России увеличилось в I полугодии в 4,5 раза

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество DDoS-атак на образовательный сектор в России увеличилось в первом полугодии 2020 на 350% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" зафиксировала резкий скачок DDoS-атак на образовательные ресурсы в России в первой половине 2020 года. В период с января по июнь этот показатель был выше значений предыдущего года на 350% и более", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый большой разрыв отметили в январе: количество DDoS-атак на образовательные порталы выросло на 550% по сравнению с январем 2019 года. В конце учебного года, в мае, на образовательный сектор была направлена каждая вторая DDoS-атака (49%), а уже в июне показатель закономерно снизился, все равно оставаясь довольно высоким - 19%.

Также в первом полугодии 2020 года эксперты отметили рост числа фишинговых страниц, имитирующих популярные платформы для обучения, и фейковых приложений для видеоконференций. С января по июнь с подобными вредоносными ресурсами столкнулись 168,5 тысяч уникальных пользователей решений компании.

"Лаборатория Касперского" советует принять следующие меры для защиты от DDoS-атак: нужно убедиться, что веб-сайты и IT-ресурсы в состоянии обрабатывать большое количество трафика; нужно использовать специализированное защитное решение. Для того, чтобы не попасться на уловки фишеров, компания также рекомендует не переходить по незнакомым ссылкам и проверять адреса сайтов: фейковые страницы могут быть очень похожи на настоящие, но при этом обычно в их названиях есть какое-то несоответствие с написанием настоящего ресурса; использовать уникальный сложный пароль для каждого из своих аккаунтов, а также, где это возможно, настроить двухфакторную авторизацию для входа; использовать надежное защитное решение.