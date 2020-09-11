В России ужесточат контроль за пивоваренной продукцией

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Контроль за розничным оборотом пивоваренной продукции планируется ужесточить в России при помощи маркировки товаров. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в пятницу в ходе заседания итоговой коллеги по Росалкогольрегулированию.

"Прошу проработать вопрос о распространении ЕГАИС [единой государственной автоматизированной системы] на розничные продажи пивоваренной продукции. Мы говорим о необходимости маркировки пивоваренной продукции, поэтому в рамках работы нашей системы ЕГАИС это нужно будет состыковать", - сказал министр.

Силуанов отметил, что количество проверочных мероприятий в пивоваренной отрасли выросло за прошлый год.

"Изъято более миллиона литров нелегальной продукции, но до сих пор системные решения пока еще не приняты. И это будет как раз наша с вами задача на текущий период до конца текущего года", - сказал он.

Сегодня в России в обязательном порядке маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. До конца 2020 года станет обязательной маркировка фототоваров, шин и парфюмерии, а с января 2021 года - легпрома и молочной продукции.