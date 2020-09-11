"Газпром" приостановит "Силу Сибири" для профилактических работ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Газпром" остановит поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" с 15 по 22 сентября для проведения профилактических работ, говорится в сообщении компании.

"С 15 по 22 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут профилактические работы. Их продолжительность составит 168 часов (семь суток)", - сообщил холдинг.

"Даты проведения работ согласованы "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью", - отметила компания. Первая остановка газопровода на профилактику состоялась с 16-31 марта.

По газопроводу "Сила Сибири", запуск которого состоялся в декабре 2019 года, поставляется газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года по "Силе Сибири" должны начаться поставки с еще одного месторождения - Ковыктинского (крупнейшее на востоке России по запасам газа).

Поставки по заключенному в 2014 году договору между "Газпромом" и китайской CNPC будут осуществляться в течение 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. метров, сумма контракта - 400 млрд долларов. В декабре 2019 года "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 328 млн кубометров газа.

Как ранее сообщал начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников, компания во II квартале поставила 1 млрд куб. м газа в Китай по "Силе Сибири" по ценам значительно выше европейских.