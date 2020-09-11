Запуск новой выпарной станции на Архангельском ЦБК поможет снизить выбросы в воду и воздух

НОВОДВИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Новую выпарную станцию запустили в пятницу на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате (АЦБК) в Новодвинске, передает корр. ТАСС. Она позволит АЦБК снизить при производстве картона водопотребление до 50%, выбросы в атмосферу - до 65%.

"Я очень рад находиться в Новодвинске, на АЦБК, с учетом того, что 80-летний юбилей предприятия, и мы запускаем новый объект - станцию выпаривания", - сказал на открытии станции министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Стоимость станции Valmet составила 6,5 млрд рублей. На ней были установлены три жаротрубных котла, предназначенные для сжигания дурнопахнущих газов, образующихся в процессе варки полуцеллюлозы и на самой выпарной станции, что очень важно для жителей Новодвинска, Архангельска и других рядом расположенных населенных пунктов.

Таким образом завершен приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов "Реконструкция производства картона АЦБК", который реализовывался в 2008-2020 гг. Фактические инвестиции по проекту составили свыше 17,5 млрд рублей.

Согласно стратегии развития АЦБК, до 2025 года в производство будет инвестировано еще более 20 млрд. рублей.