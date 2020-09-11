Розничных продавцов могут включить в реестр пивоваров

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование допускает включение розничных продавцов пива в реестр пивоваров. Об этом в ходе коллегии Росалкогольрегулирования сообщил глава ведомства Игорь Алешин.

"Подготовлен целый ряд мер, призванных решить эту проблему (нарушений в отрасли - прим. ТАСС). Это введение реестра производителей и дистрибьюторов напитков брожения с возможным включением в него розничных продавцов, снижение порога мощности основного технологического оборудования для работы без счетчиков до 100 тыс. дал в год, наделение органов власти субъектов Федерации дополнительными полномочиями по контролю за фиксацией в ЕГАИС закупки пивоваренной продукции розничными сетями, а также установление обязанности по ведению учета в ЕГАИС производства продукции организациями с мощностями до 300 тыс. дал", - сказал он.

По словам Алешина, сейчас данные инициативы дополнительно прорабатываются по поручению правительства Российской Федерации. Он пояснил, что предложения связаны с тем, что в пивоваренной отрасли наблюдается рост числа выявленных нарушений. В 2019 году их оказалось уже на 13% больше.

"Это может свидетельствовать о наличии достаточно обширного нелегального сегмента в пивной отрасли, что лишний раз подтверждает необходимость совершенствования государственного контроля этого участка рынка", - сказал глава Росалкогольрегулирования.

Он также сообщил о том, что сейчас службой реализуется проект по минимизации участия человека в процессе выдачи федеральных специальных и акцизных марок, и в будущем Росалкогольрегулирование хочет полностью исключить его присутствие. "Все решения по выдаче либо отказу будут приниматься в автоматическом режиме. Поправки в отраслевой закон по данному вопросу будут обсуждаться на осенней сессии Государственной Думы", - сообщил Алешин.

О реестре пивоваров

В апреле 2019 года стало известно о том, что депутаты Госдумы подготовили законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи, который направлен на согласование в профильные ведомства. Создание такого реестра может стать альтернативой лицензированию, которое применяется в сфере крепкого алкоголя и вина. Однако затем пивовары обратились к первому вице-премьеру РФ, министру финансов России Антону Силуанову с просьбой ввести менее жесткое регулирование рынка, чем создание реестра производителей пивоваров.