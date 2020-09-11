Забайкальская ТОР "Краснокаменск" начнет работать на дальневосточных условиях

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Забайкальская территория опережающего развития (ТОР) "Краснокаменск", созданная на основе моногорода, преобразована с учетом дальневосточных преференций, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ. Она стала 21-й дальневосточной ТОР в ведении министерства.

Ранее проработать такую возможность поручал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Забайкальская территория опережающего развития "Краснокаменск", созданная на основе моногорода, преобразована в ТОР с дальневосточными преференциями", - говорится в сообщении.

Как поясняют в пресс-службе Минвостокразвития, резидентам дальневосточных ТОР доступно применение дополнительных преференций, таких как как строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств или возмещение затрат на нее; возможность применения режима свободной таможенной зоны; субсидирование процентных ставок по полученным кредитам. Кроме того, специальные инвестрежимы в ДФО создаются на 70 лет, в моногородах - только на 10 с возможностью продления. Также резиденты дальневосточных ТОР могут воспользоваться поддержкой институтов развития макрорегиона.

"Для министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики новая, уже 21-я территория опережающего развития, не просто очередная цифра. Это новые возможности для местной экономики, так как принятие документов позволит будущим инвесторам этих ТОР получать преференции, установленные для дальневосточных территорий. Ведь условия инвестирования в дальневосточных ТОР заметно отличаются от ТОР, созданных в моногородах", - отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

ТОР - территории с особым правовым режимом ведения бизнеса, которые позволяют инвесторам проходить административные процедуры в упрощенном порядке, получать налоговые льготы и другие преференции.