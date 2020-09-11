Reuters: Германия из-за АЧС приостановила экспорт свинины в страны, не входящие в Евросоюз

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Германии приняли решение о временной приостановке экспорта свинины в Китай и ряд других стран, не входящих в состав Евросоюза (ЕС), из-за выявленного накануне случая заражения африканской чумой свиней (АЧС) в федеральной земле Бранденбург. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

"Большинство ветеринарных сертификатов, разрешающих экспорт свинины из Германии, содержат положение о том, что в ФРГ отсутствует АЧС, - отметил представитель министерства. - Данный пункт со вчерашнего дня больше не может быть включен в сертификаты".

При этом, как указывает агентство, экспорт в страны ЕС по-прежнему возможен в соответствии с пунктом, предполагающим запрет импорта только для тех стран региона, где обнаружен случай заболевания АЧС. "Правительство Германии в настоящее время ведет переговоры с соответствующими государствами с целью пересмотра сертификатов с учетом положения о регионализации, - подчеркнули в министерстве. - Тем временем экспорт временно приостановлен".

Вместе с тем в ведомстве уточнили, что власти ФРГ ведут переговоры с Китаем и другими странами, не являющимися членами ЕС, чтобы договориться о пункте о регионализации.

В четверг министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер подтвердила, что в германской земле Бранденбург, недалеко от границы с Польшей, зафиксирован первый случай заражения африканской чумой свиней. Заболевание, по ее словам, было обнаружено у мертвого кабана.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.