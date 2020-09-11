"Норникель" предварительно установил причины разрушения резервуара с топливом на ТЭЦ-3

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Причиной разрушения пятого топливного резервуара на ТЭЦ-3, авария на котором в конце мая повлекла крупнейшую в Арктике экологическую катастрофу, стало нарушение технологии при его строительстве около 40 лет назад. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко.

Строительство резервуара пришлось на 1981 год. По действовавшим тогда стандартам строительства в зоне вечной мерзлоты сваи под резервуаром должны были быть углублены в скальную породу на 800 мм. Однако при демонтаже разрушенного хранилища выяснилось, что изначально этого не было сделано.

"По нашим оценкам, расстояние от пяты сваи до скального основания составляет около метра. То есть пока это косвенно указывает на то, что сваи не были выполнены по проекту, они не были заглублены в скалу", - сказал он. По результатам пробы керна между сваями и скалой резервуара находился грунт, состоящий из песков и глин.

Скорее всего, около 40 лет назад грунт около скалы был сильно проморожен, допускает Дяченко. Поэтому углублять сваи в скалу не стали. Таяние вечной мерзлоты на протяжении десятилетий никак не проявлялось на поверхности.

"Экстремально теплое лето на протяжении последних лет и умеренные зимы дали о себе знать, скорее всего. И то, что коллеги когда-то оставили эти сваи незаглубленными, сыграло с нами злую шутку", - отметил он. По словам Дяченко, еще предстоит дождаться заключения Следственного комитета, который изучает этот вопрос.

Дяченко также прокомментировал вопрос о предаварийном состоянии топливного резервуара.

"Действительно, в 2016 году этот резервуар техническую экспертизу не прошел, он был остановлен. И мне хотелось бы сказать, что в 2017-2018 годах он находился в ремонте. После этого были выполнены все необходимые государственные экспертизы, было дано заключение, что резервуар пригоден для эксплуатации", - сообщил топ-менеджер.

В начале лета Ростехнадзор заявлял о том, что проверки резервуара №5 не проводились с 2016 года из-за того, что он находился все это время в ремонте. При этом предварительной причиной его разрушения стала изношенность оборудования.