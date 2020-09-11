Власти Москвы обсуждают дополнительные льготы для технопарков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы обсуждает выделение дополнительных льгот для технопарков. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кирилл Ильичев.

"Подготовлен проект постановления, который сейчас обсуждается внутри органов власти правительства Москвы по возможности выделения дополнительных льгот, в том числе и для управляющих компаний технопарков", - сказал он в ходе форума креативного бизнеса на "Российской креативной неделе".

По словам Ильичева, выделением льгот город может стимулировать развитие новых креативных площадок. Он напомнил, что в столице уже существует одна площадка, которой был официально присвоен статус креативного технопарка - Artplay. Также существуют несколько сформированных подобных кластеров - "Флакон", "Винзавод" и другие площадки, часть из которых не ассоциирует себя с креативными кластерами, несмотря на то, что значительная часть их резидентов относится к креативным индустриям.

Как ранее отмечал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, креативные индустрии долго ассоциировались со сферой культуры, в то время как сегодня это динамично развивающийся сектор экономики города.