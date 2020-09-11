В Вологодской области за 10 лет площадь высаженных лесов выросла в 2,5 раза

ВОЛОГДА, 11 сентября. /ТАСС/. Лесопромышленники Вологодской области увеличили за 10 лет в 2,5 раза объемы восстановления лесных массивов, вырубленных или уничтоженных в результате лесных пожаров. Область полностью обеспечивает себя необходимым посадочным и посевным материалом, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Наша область занимает лидирующие позиции в Северо-Западном округе по качеству исполнения лесных полномочий. Один из наших приоритетов - полное восстановление лесных массивов. За 10 лет объемы лесовосстановления увеличились в 2,5 раза. Вологодская область полностью обеспечивает себя необходимым посадочным и посевным материалом", - написал Кувшинников на своей странице "Вконтакте" по итогам встречи с руководителем Рослесхоза Сергеем Аноприенко, прошедшей в пятницу в режиме видеоконференции.

Глава региона также отметил, что благодаря сотрудничеству с Рослесхозом и сформированной за последние несколько лет системе пожарно-химических станций в этом году в области зафиксировано минимальное количество лесных пожаров - 13 на площади в девять гектаров. Все они были потушены в первые сутки обнаружения.

По данным пресс-службы губернатора, объемы лесовосстановления возросли за 10 лет с 30 тыс. до 78 тыс. гектаров. Регион полностью обеспечивает себя посадочным материалом, активно участвует в мероприятиях Рослесхоза. К примеру, в рамках Всероссийского дня посадки леса в прошлом году на территории области было высажено более 400 тыс. деревьев.

Кувшинников отметил, что при поддержке Рослесхоза в регионе уделяется особое внимание развитию лесопромышленного комплекса. Так, в планах на ближайшие годы - увеличение объемов глубокой переработки древесины, прежде всего, за счет инвестиционных проектов. Один из них будет запущен в начале декабря, в области начнут производить CLT-панели для деревянного домостроения.

"Леса занимают более 80% территории области, запас древесины превышает 1,6 млрд кубометров. Расчетная лесосека составляет свыше 30 млн кубометров древесины в год и используется на 55%, заготавливается 17 млн кубометров древесины. По этому показателю регион лидирует в Северо-Западном Федеральном округе и Центральной России. 75% глубокой переработки древесины осуществляется на нашей территории, реализуется 23 приоритетных инвестиционных проекта по линии Минпромторга, и по этому показателю мы тоже первые в стране. При этом большое внимание уделяем не только лесозаготовке, но и лесовосстановлению", - сказал губернатор.