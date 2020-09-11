СМИ: конгломерат Fosun International заинтересован в развитии свободного порта Хайнаня

САНЬЯ /Китай/, 11 сентября. /ТАСС/. Китайский финансово-промышленный конгломерат Fosun International примет активное участие в развитии порта свободной торговли южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщила в пятницу газета "Хайнань жибао".

Fosun International подписал три соглашения с хайнаньскими предприятиями и организациями на прошедшей 7 сентября в городе Санья конференции по глобальным логистическим цепочкам. Конгломерат заключил договор о стратегическом сотрудничестве с комплексной бондовой зоной в городе Хайкоу, контракт на вхождение в экопарк программного обеспечения Хайнаня и соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с компанией Sanya Tourism and Culture Investment Group.

В конференции, организованной Fosun International, приняли участие более 500 крупных компаний, в том числе китайские Alibaba и Sinopharm, американская Danaher и бразильская Vale S.A. На мероприятии дочерняя компания конгломерата Fosun Pharma подписала соглашение с Sinopharm о стратегическом сотрудничестве по логистическим поставкам вакцины от коронавируса, разработанной Fosun Pharma совместно с немецкой Biontech.

Fosun была основана в 1992 году. С 2007 года акции компании котируются на Гонконгской фондовой бирже. Конгломерат Fosun International ведет деятельность в сферах страхования, управления активами, сталелитейной и горнодобывающей отраслях, ювелирном деле, индустрии развлечений и туристическом бизнесе. По состоянию на 31 декабря 2019 года, совокупные активы Fosun International оценивались в 715,7 млрд юаней (около $102,6 млрд).

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане, в соответствии с которой администрация региона собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона. В этом документе изложены принципы политики, нацеленной на привлечение иностранного капитала и расширение экономического сотрудничества с другими странами путем создания большого количества льгот и привилегий для бизнеса.