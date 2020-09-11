Бюджет ЕС на 2020 год увеличили на €6,2 млрд из-за пандемии

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС объявил о решении увеличить бюджет сообщества на 2020 год на €6,2 млрд для финансирования экстренных расходов связанных с пандемией. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"11 сентября Совет ЕС согласовал увеличение бюджета Евросоюза на 2020 год на €6,2 млрд с целью ответа на пандемию", - говорится в документе.

Из этих средств €1,09 млрд пойдет на предзаказ вакцин. Еврокомиссия уже провела переговоры с шестью западными фармацевтическими компаниями с целью организации предзаказов разрабатываемых ими вакцин, испытания которых еще не завершены. Главным поставщиком ЕС должна стать компания AstraZeneca, которая ранее на этой неделе приостановила испытания своей вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии из-за выявленных серьезных побочных эффектов.

Еще €5,11 млрд будут использованы на преодоление экономических последствий пандемии.

Бюджет ЕС на 2020 год составляет €168,7 млрд.